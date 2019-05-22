شاكيري: التكاتف هو سر نجاح ليفربول

أكد السويسري شيردان شاكيري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، لم يكن سيحدث لولا تكاتف ومرونة لاعبي الفريق.
وقال شاكيري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "التعاون هو أهم شيءبالنسبة لمجموعة كبيرة، وهو ما يميز ليفربول، فنحن يمكننا تحقيق الكثير، ورأينا ذلك بشكل واضح امام برشلونة".
وواصل "كان لدينا عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا، ولككنا أظهرنا تماسكاً واضحاً،
وأضاف "نشعر بحالة جيدة، ونتدرب ببجد للاستعداد للمباراة النهائية، والإعداد الجيد هو أهم شيء من أجل خوض ذلك اللقاء".
يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم الأول من يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
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