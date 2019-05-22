أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع مهاجم أياكس أمستردام

بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في البحث عن صفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ودخل ديفيد نيريس لاعب أياكس أمستردام في دائرة إهتمامات الروخيبلانكوس.
وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن أتلتيكومدريد يبحث ضم ديفيد نيريس، مهاجم أياكس أمستردام خلال فترة الإنتقالات المقبلة، لدعم صفوف الفريق بعد رحيل أنطوان جريزمان.
وأضافت "لن يكون من السهل على أتلتيكو ضم
وظهر اللاعب بشكل جيد هذا الموسم، مع أياكس، وقاده للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعله مؤهلاً للتواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل لبطولة كوبا أمريكا المقبلة.
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