نادي هليوليدو يقيم دورة رمضانية لكرة اليد برعاية وادي النيل للخدمات الطبية

يقيم نادي هليوليدو خلال الفترة الحالية، دورة رمضانية في كرة اليد تحت رعاية شركة وادي النيل للخدمات الطبية. وادي النيل للخدمات الطبية. ويشارك في تلك الدورة الرمضانية فرق كرة اليد للأولاد والبنات في مختلف الأعمار السنية، في الفترة من 21 مايو الجاري حتى 23 من الشهر ذاته.

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