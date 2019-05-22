طلعت يوسف يكشف كواليس توليه تدريب الاتحاد السكندري

كشف طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، كواليس توليه المهمة الفنية لسيد البلد، عقب إستقالة حلمي طولان المدرب السابق للفريق.

وكان حلمي طولان تقدم بإستقالته من تدريب الفريق، عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد طلائع الجيش، برباعية نظيفة، أمس الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز.

وقال يوسف في في تصريحات إذاعية "تلقيت إتصال من محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري، من أجل إستشارتي في الموقف الحالي للفريق بعد إستقالة حلمي طولان".

وواصل "وقبل أن أدلي برأيي حوال البدائل المتاحة لتولي المهمة الفنية للفريق، أخطرني رئيس النادي إنه بحاجة لوجودي كمدير فني خلال الفترة الحالية، وشدد إنه لا يمكنني أن أرفض هذه المهمة".

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وأضاف "كان من الصعب أن اعتذر عن المهمة خاصة مع إصراره، ولكني طلبت الإجتماع معه قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأردف "كان لي طلب واحد وهو البحث عن حل بديل، وإذا لم يتواجد حل أخر غير تواجدي،

فإني لن أتردد في قيادة الفريق، ولكني أكدت له ان الأمر سيكون محدد خلال مواجهة سموحة في الدوري، أيي لمدة 10 أيام، وبمجرد إنتهاء الـ 90 دقيقة من اللقاء ستنتهي مهمتي مباشرة".

وتابع "إنها ليست مهمة خاصة لطلعت يوسف، ولكن منوط بها جماهير الأسكندرية، فالأمر بحاجة لتكاتف الجميع من أجل النادي وليس مني فقط".

يذكر أن الإتحاد السكندري يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري، برصيد 36 نقطة، ليصبح مهدداً بالهبوط من المسابقة في الموسم المقبل، بعد أن تم حسم مقعدي هبوط لكل من الداخلية والنجوم، ويتبقى مقعد واحد لصاحب المركز السادس عشر.