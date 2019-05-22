يدرس النادي الأهلي جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام، والذي أصدرته لجنة المسابقات بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غدًا الخميس لمعرفة الرؤية الفنية للجهاز من جدول المباريات ،والمواعيد المقترحة، وترتيب اللقاءات وتأثير الصراع في القمة والقاع على أهمية المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدرس جدول المباريات المتبقية من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.