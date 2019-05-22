رياضة | اليوم.. نهضة بركان يتدرب على ملعب "بتروسبورت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نهضة بركان يتدرب على ملعب "بتروسبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر خوض فريق نهضة بركان المغربى مرانه، فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "بتروسبورت" بالتجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة الزمالك، فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

Advertisements

ووصلت بعثة فريق نهضة بركان إلى القاهرة، فجر اليوم، استعدادًا لخوض هذه المباراة التى تقام، الأحد المقبل، على استاد "برج العرب".

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق المغربى بهدف دون رد.