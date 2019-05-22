رياضة | رمضانيات_كروية (16).. محمد أبوتريكة تخصص "عكننة" على الزمالكاوية في شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (16).. محمد أبوتريكة تخصص "عكننة" على الزمالكاوية في شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة السادسة عشر من سلسلة "رمضانيات كروية" أبرز أهداف محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر في شباك الزمالك خلال مباريات القمة التي أقيمت في شهر رمضان المبارك.

وإليكم أبرز أهداف "تريكة" في شباك الزمالك خلال مباريات "القمة" في شهر رمضان:

- أول أهداف محمد أبوتريكة في مباريات "القمة" بين الاهلي والزمالك خلال شهر "رمضان المبارك" كانت في ثاني مباريات "الديربي" التي خاضها مع المارد الأحمر وذلك لقاء الدور الأول بين الفريقين في الدوري الممتاز موسم "2004-2005" وسجل "الماجيكو ثنائية ليقود فريقه لاكتساح الفارس الأبيض بنتيجة 4-2.

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- استطاع "أبوتريكة" أن يهز شباك الزمالك مجددًا شهر الصيام خلال موسم 2007-2008، وقاد المارد الأحمر للفوز بهدف نظيف علي "أبناء ميت عقبة" خلال لقاء "القمة" بالدور الأول للدوري الممتاز.

- عاد "أبوتريكة" لهوايته في هز شباك الزمالك في شهر رمضان المبارك ولكن هذه المرة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008، وسجل "الماجيكو" هدف التعادل لفريقه لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

- قاد "أبوتريكة" الأهلي لتحقيق فوزًا ثمينًا علي غريمه التقليدي الزمالك في شهر رمضان المبارك عام 2012 وذلك في لقاء "القمة" بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بهدف من ضربة رأسية رائعة، وأحدث هذا الفوز زلازلًا داخل القلعة البيضاء انتهي بإقالة حسن شحاتة من تدريب الفريق الأبيض.

- أنقذ "أمير القلوب" فريقه الأهلي من الخسارة أمام غريمه الزمالك في لقاء القمة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2013 والذي اقيم بملعب "الجونة" بالغردقة، وذلك بعدما سجل للمارد الأحمر هدف الفوز من ركلة جزاء في شباك عبد الواحد السيد حارس الفارس الأبيض.