رياضة | هجوم ناري من مهيب عبد الهادي على مدرب المنتخب بسبب قائمة الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري من مهيب عبد الهادي على مدرب المنتخب بسبب قائمة الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الاعلامى مهيب عبد الهادي عن استيائه من عدم استدعاء عدد من اللاعبين لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو.

وكتب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعقيبا على "كان مهم جدا اختيار كلا من اللاعب عبدالله السعيد ووليد سليمان، وكهربا ورمضان، موضحا أن قدم واحده لهؤلاء اللاعبين أفضل من لاعبين قد تم إختيارهم فى التشكيل.

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وتابع الاعلامى فى تصريحه أن هناك إختيارات تمت بناء على إرضاء شخصيات بعينها، سوف يقوم بالتعليق عليها فيما بعد، موضحا أن مثل تلك الاختيارات ستؤدى الى الهزيمة فى البطولة الأفريقية.