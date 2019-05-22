رياضة | بني عبيد يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني عبيد يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي بني عبيد أحد أندية القسم الثالث بقيادة هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة النادي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وجاء تشكيل الجهاز الفني علي النحو الأتي:-

هرماس رضوان رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة، وعادل صديق مدير فنيا، وداوود نصر مدرب عام، وعماد شادى مخطط أحمال، وحامد بيسو مدرب حراس مرمى، والسيد أبو طالب علاج طبيعى، وأحمد فؤاد تأهيل إصابات ، ومحمد عبد النبى مدير شئون الاعبين، وأحمد الفيل إدارى.

ويسعي مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة إنهاء بعد الصفقات المميزة لتحقيق أمال الجماهير بالصعود للممتاز ب.