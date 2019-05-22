رياضة | المقاولون العرب عن توقيع نجم الفريق للأهلي: الخطيب ميعملهاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب عن توقيع نجم الفريق للأهلي: الخطيب ميعملهاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن حقيقة ما أثير عن توقيع محمد مجلي لاعب الفريق للنادي الأهلي في الأيام الماضية تمهيدًا لانضمامه بشكل رسمي إلى الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق ونجاحه في لفت الأنظار إليه.

وقال عادل في تصريحات خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الصعب أن يقدم على هذا التصرف ويحصل على توقيع اللاعب رغم استمرار تعاقده مع الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة، مشيرًا إلى أن الأهلي إذا ما أراد الحصول على خدمات مجلي سيأتي ويحضر عرض بشكل رسمي.

وتابع "لم نتلقى أية اتصالات من قريب أو بعيد من جانب النادي الأهلي تفيد برغبتهم في ضم اللاعب حتى الآن وإذا كان الأهلي يريد شرائه فعليه أن يتقدم بعرض رسمي ولا مشكلة لنا على الإطلاق وسنناقش العرض ونحسم الأمر". Advertisements وواصل "لم نحدد سعر لبيع اللاعب حتى الآن ولن نستبق الأحداث وسننتظر لوصول العروض وبعدها نبت فيها ونحدد السعر المطلوب في بيع اللاعب". وشدد على أن الزمالك هو الآخر لم يتقدم بعرض لهم كما تردد ولم يتلقوا أية اتصالات رسمية من جانب الإدارة البيضاء تفيد برغبتهم في الحصول على خدمات مجلي، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعدى مجرد تكهنات إعلامية فقط. وأشاد المشرف العام على الكرة بالمقاولون بمستوى الفريق في الموسم الجاري والأداء المميز مع عماد النحاس المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن المدرب يمتلك شخصية قوية ونجح في تطوير أداء الفريق بشكل كبير، مشددًا على أن الإدارة لن تتأخر عن طلباته في الموسم المقبل وتدعيم الفريق بالشكل الأمثل لمواصلة العروض المميزة. وتابع "طموحنا هو المربع الذهبي وسنلعب من أجل ذلك في الموسم المقبل لعودة الفريق من جديد إلى المشاركات القارية وسط تواجد كتيبة من اللاعبين المميزين وعناصر الخبرة بين صفوف الفريق بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة الصاعدة والتي يتوقع لها الكثيرين مستقبل واعد مع الفريق".

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