رياضة | طلعت يوسف: مهمتي مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: مهمتي مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف سيد البلد.

Advertisements

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « مهمتي مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام وسأرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري ولن أستمر مع الفريق بالموسم المقبل».

وأضاف: « غدا سأحسم الجهاز المعاون لي في الاتحاد وأفراد الجهاز المعاون سيكونون من أبناء النادي».