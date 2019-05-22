رياضة | ميسي يطالب برشلونة بعودة صديقه القديم والتضحية بنجم الفريق

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي، يتصارعان على ضم رونالدو الجديد جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة سبورت، إن برشلونة يرغب في ضم جواو فيليكس في الصيف المقبل لكن مانشستر سيتي يزاحمه على الصفقة بقوة.
وتابعت الصحيفة أن مانشستر سيتي يتقدم في سباق ضم جواو فيليكس الملقب بكريستيانو رونالدو الجديد على برشلونة وصاحب الـ19 عاما قد يكون قريب من فريق بيب جوارديولا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جواو يملك 120 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده مع بنفيكا الذي يرغب في بقائه وتمديد عقده في الفترة المقبلة.
راكيتيتش يوجه رسالة نارية لصفقة برشلونة الجديدة
وجه الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني رسالة لصفقة برشلونة الجديدة.
وقال راكتيتيش في تصريحات نشرها صحيفة موندو ديبورتيفو عن قدوم دي يونج نجم أياكس الهولندي للفريق الكتالوني بداية من الموسم الجديد: سعيد للغاية بتعاقد برشلونة مع دي يونج، لاعب مميز يؤدي بشكل جيد والنادي لم يفوت فرصة التعاقد معه.
وأضاف: دي يونج بالفعل في برشلونة ولكن مركزه في خط الوسط محتل من جانبي، أتمني له حظاً موفقاً.
وتابع: الناس دائماً ما تربط دي يونج بنفس مركزي ولكنه في أياكس يلعب في مركز آخر لذلك لا أفهم لماذا يربطونه بي، ولكن في النهاية أتمني له التوفيق لأن مركزه في خط الوسط محجوز من جانبي.