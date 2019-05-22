رياضة | ريال مدريد يحصل على صفقته الكبري بعد نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحصل على صفقته الكبري بعد نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد يستعد للدخول بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق إستعداداً للمنافسة الموسم المقبل على البطولات.

وأفاد الإعلامي جايمي استراين عبر البرنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن كريستيان إيركسن نجم توتنهام سيكون لاعباً في ريال مدريد عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن توتنهام يستعد لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من الشهر المقبل في النهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن عقد إريكسن ينتهي توتنهام في 2020 ولم يجدد عقده حتى هذه اللحظة ويأمل الملكي في اتمام الصفقة بأقل من 100 مليون يورو مستغلاً اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.