رياضة | الكاف يتسلم ملعب برج العرب الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يتسلم ملعب برج العرب الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشكل رسمي ملعب برج العرب يوم الجمعة المقبل استعدادًا لنهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.