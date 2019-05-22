انت الان تتابع تفاصيل خبر تشافي يستهل مشواره التدريبي بثلاثة لقاءات نارية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 06:50 مساءً - يستهل أسطورة كرة القدم الإسبانية مشواره في عالم التدريب بثلاث مباريات نارية؛ عقب اعتزاله لعب "الساحرة المستديرة" نهائياً بعد مشوار حافل بالألقاب والبطولات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أول مباراة رسمية لتشافي كمدرب ستكون أمام الدحيل، في السادس من أغسطس المقبل، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن نجم برشلونة السابق سوف يتولى تدريب فريقه الحالي السد خلفاً للبرتغالي جوزفالدو فيريرا، الذي أعلن رحيله عن منصب المدير الفني لـ"الزعيم".

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وفي الـ13 من أغسطس، يلتقي السد والدحيل وجهاً لوجه في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية؛ بعدما تأهل السد إلى دور الـ16 من موقع الصدارة، والدحيل وصيفاً.

وبعد 4 أيام، وبالتحديد في الـ17 من ذات الشهر، يصطدم الفريقان للمرة الثالثة في غضون 11 يوماً فقط، ولكن هذه المرة على كأس الشيخ جاسم، وهي بطولة كأس السوبر القطري، التي تعتبر تدشيناً رسمياً للموسم الكروي الجديد (2019-2020).

ولم يُعلن رسمياً عن تعيين تشافي مدرباً لبطل الدوري القطري، لكنه بات في حكم المؤكد أن يتولى تدريب "الزعيم"، حيث يستعد "المايسترو" لوضع الخطة الاستعداداية الصيفية ومواعيد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأول تحت إمرته، قبل الدخول في معمعة اللقاءات الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن تشافي تُوّج مع السد منذ التحاقه بصفوفه، صيف عام 2015، قادماً من برشلونة الإسباني بأربعة ألقاب؛ هي: كأس أمير قطر، وكأس قطر، وكأس السوبر، إضافة إلى لقب الدوري القطري.