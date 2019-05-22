انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير سعودية تقذف فريقاً إماراتياً بـ"الأحذية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 06:50 مساءً - قذفت جماهير سعودية فريقاً إماراتياً بالأحذية وقوارير المياه، على هامش إحدى مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وفي التفاصيل؛ رمت جماهير اتحاد جدة السعودي، مساء الثلاثاء، لاعب الوحدة الإماراتي سلطان الغافري بالأحذية وقوارير المياه؛ بعدما استفزهم الأخير بإشارة بيده اعتبروها "إهانة بحقهم".

ولم ينتهِ المشهد عند هذا الحد فحسب؛ بل على العكس تماماً، تصاعدت الأمور أكثر فأكثر حين تدافع واشتبك لاعبو الفريقين، وتحولت أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة إلى ساحة للعراك والاشتباك، فضلاً عن تواصل سقوط الأحذية وزجاجات المياه على رؤوس الفريق الإماراتي.

Advertisements

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم اتحاد جدة عن طريق البرازيلي رومارينيو، في الدقيقة الـ68، لكن الفريق الإماراتي عادل الكفة سريعاً بهدف محمد برغش، بعد ثلاث دقائق فقط.

وعلى منصات التواصل والشبكات الاجتماعية احتد النقاش والاشتباك اللفظي بين الجماهير السعودية والإماراتية، التي لطالما تغنت بأنها على قلب رجل واحد.

وتُعيد الواقعة إلى الأذهان ما حدث في بطولة كأس الأمم الآسيوية، حين خرجت الجماهير الإماراتية عن النص وقذفت لاعبي منتخب قطر بالأحذية وزجاجات المياه الفارغة عقب كل هدف لـ"العنابي" في شباك "الأبيض"، في المباراة التي انتهت بفوز ساحق للقطريين برباعية نظيفة، في طريقهم للتتويج بالكأس القارية على حساب اليابان في المباراة النهائية.