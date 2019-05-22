انت الان تتابع تعرف على الغائبين عن قائمة ألمانيا في تصفيات اليورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

ألمانيا Advertisements

غاب الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد والحارس مارك أندريه تير شتيجن عن تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي استدعاها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل، حيث تعرض حارس البلوجرانا للإصابة في ركبته فيما يعانى لاعب ريال مدريد الإسباني إصابة عضلية تمنعه من مواجهة بيلاروسيا يوم 8 يونيو، ثم مواجهة إستونيا في ماينز بعدها بثلاثة أيام. وأشار الاتحاد الألماني إلى أن الحارس نوير استدعي في الوقت الحالي إذ يعاني حارس بايرن ميونخ بطل الدوري منذ أسابيع من إصابة عضلية في ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في الدوري الألماني.

وجاءت قائمة المنتخب الألماني كالتالي:- في حراسة المرمى، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت) وفي الدفاع، ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرج ولوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)،





وجاءت قائمة المنتخب الألماني كالتالي:-في حراسة المرمى، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت) وفي الدفاع، ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرج ولوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيكو شولز (هوفنهايم)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن)، وفي خط الوسط، يوليان براندت وكاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، سيرج جنابري وليون جوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، وايلكاي جوندوجان ولوروا سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وماركو رويس (بوروسيا دورتموند)، وتيمو فيرنر (لايبزيج) وحيدا في الهجوم.