انت الان تتابع عامر حسين: لدينا موسم استثنائي.. وليفربول أكبر مثل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

عامر حسين

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم الحالي بمسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط، وقال حسين في تصريحات للموقع الرسمي للجبلاية: "الموسم الحالي موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية مما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة إفريقية خلال الموسم الحالي، حيث عانت منه أغلب الدوريات الإفريقية. وأضاف أن إنهاء الدوري في 3 يونيو المقبل باستثناء مباراتين يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ).

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وتابع: " وعندما نتحدث عن المقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديا والدوري التونسي 14 ناديا، فإن كلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل". وعن شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر ، أشار رئيس لجنة المسابقات، إلى أن ذلك وارد الحدوث في أي مكان في العالم ضاربا المثل بنادي ليفربول الإنجليزي