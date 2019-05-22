انت الان تتابع المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

- الاثنين 27-5-2019 الجونة × الإسماعيلي – استاد الجونة نجوم المستقبل × إنبي – بتروسبورت مصر المقاصة × طلائع الجيش – ملعب المقاولون الداخلية × المصري – استاد الجيش بالسويس - الخميس 30-5-2019 الزمالك × الإنتاج الحربي – بتروسبورت حرس الحدود



نجوم المستقبل × إنبي – بتروسبورت

مصر المقاصة × طلائع الجيش – ملعب المقاولون

الداخلية × المصري – استاد الجيش بالسويس

- الخميس 30-5-2019الزمالك × الإنتاج الحربي – بتروسبورت

حرس الحدود × بيراميدز – ملعب المكس

- الاثنين 3-6-2019بتروجت × المقاولون العرب – ستاد الجيش بالسويس

الإنتاج الحربي × وادي دجلة – ستاد كلية الشرطة

الاتحاد × سموحة – ملعب المكس

حرس الحدود أو الجونة × الزمالك – تحديد الملعب وفقًا لتحديد المباراة. - الاثنين 27-5-2019الجونة × الإسماعيلي – استاد الجونةنجوم المستقبل × إنبي – بتروسبورتمصر المقاصة × طلائع الجيش – ملعب المقاولونالداخلية × المصري – استاد الجيش بالسويس- الخميس 30-5-2019الزمالك × الإنتاج الحربي – بتروسبورتحرس الحدود × بيراميدز – ملعب المكس- الاثنين 3-6-2019بتروجت × المقاولون العرب – ستاد الجيش بالسويسالإنتاج الحربي × وادي دجلة – ستاد كلية الشرطةالاتحاد × سموحة – ملعب المكسحرس الحدود أو الجونة × الزمالك – تحديد الملعب وفقًا لتحديد المباراة. وسيتم تحديد طرف مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة بعد مباراتي حرس الحدود أمام بيراميدز، والجونة أمام الإسماعيلي. وستقام جميع المباريات المُعلنة في الجدول الحالي في العاشرة مساءً نظرًا لأن جميع تلك المواجهات ستكون خلال شهر رمضان الكريم.

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