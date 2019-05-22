انت الان تتابع أزارو يقود التشكيل المتوقع للأهلي ضد الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

الأهلي

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - أحمد فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي. خط الهجوم: وليد أزارو. ويطمح الأهلي في مواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة تلو الأخرى لمعانقة درع