الأهلي يثور على جدول الدوري ويؤكد: لن نسمح بـ"خدمة" فريق بعينه...

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جدة - عمرو شويل يبحث محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عدة أمور تخص الفريق الأحمر مع سيد الحفيظ مدير الكرة، عقب مواجهة المارد الأحمر والإسماعيلى المقرر لها اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساء.
ويأتى فى مقدمة الأمور التى يناقشها الخطيب مع عبد الحفيظ جدول الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الذى تم إعلانه ظهر اليوم فضلا عن الاستفسار عن مباريات الأهلي المُتبقية بجدول الدوري حيث سيلعب الأحمر مع المقاولون والزمالك بخلاف مباراة الاسماعيلي الليلة وكذلك مباريات الزمالك الذى يُعد المنافس الأول للأهلي على بطولة الدوري.
ويدرس مسئولو القلعة الرد على جدول الأسابيع الأخيرة للدوري بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما سيتحدد خلال جلسة الخطيب مع عبد الحفيظ في غضون الساعات المقبلة.
وأكد مصدر بالقلعة الحمراء أن إدارة الأهلي لا ترغب في التصعيد من أجل التصعيد لكنها ترغب في الحفاظ على حقوق النادي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة في الأمتار الأخيرة والحاسمة من عمر بطولة الدوري.
وشدد المصدر على أن النادي يبحث عن عدم ترجيح كفة طرف على حساب الأخر من خلال "تسكين" مباريات تخدم فريق بعينه فلابد أن تكون العدالة هي الأساس في جميع الأمور خلال تلك المرحلة الحاسمة على مستوى تحديد بطل الدوري أو تحديد الهابطين لدوري القسم الثاني.
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