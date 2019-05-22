شكرا لقرائتكم الأهلي يثور على جدول الدوري ويؤكد: لن نسمح بـ"خدمة" فريق بعينه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عدة أمور تخص الفريق الأحمر مع سيد الحفيظ مدير الكرة، عقب مواجهة المارد الأحمر والإسماعيلى المقرر لها اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساء.

ويأتى فى مقدمة الأمور التى يناقشها الخطيب مع عبد الحفيظ جدول الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الذى تم إعلانه ظهر اليوم فضلا عن الاستفسار عن مباريات الأهلي المُتبقية بجدول الدوري حيث سيلعب الأحمر مع المقاولون والزمالك بخلاف مباراة الاسماعيلي الليلة وكذلك مباريات الزمالك الذى يُعد المنافس الأول للأهلي على بطولة الدوري.

ويدرس مسئولو القلعة الرد على جدول الأسابيع الأخيرة للدوري بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما سيتحدد خلال جلسة الخطيب مع عبد الحفيظ في غضون الساعات المقبلة.

Advertisements

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء أن إدارة الأهلي لا ترغب في التصعيد من أجل التصعيد لكنها ترغب في الحفاظ على حقوق النادي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة في الأمتار الأخيرة والحاسمة من عمر بطولة الدوري.

وشدد المصدر على أن النادي يبحث عن عدم ترجيح كفة طرف على حساب الأخر من خلال "تسكين" مباريات تخدم فريق بعينه فلابد أن تكون العدالة هي الأساس في جميع الأمور خلال تلك المرحلة الحاسمة على مستوى تحديد بطل الدوري أو تحديد الهابطين لدوري القسم الثاني.