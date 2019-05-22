شكرا لقرائتكم الاهلى والإسماعيلى.. شيلونجو يتفوق على مهاجمى الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب برج العرب لمتابعة الإسماعيلى مع الأهلى بالإسكندرية لحساب الأسبوع الـ18 المؤجل من الدورى المحلى.
يدخل الأهلى اللقاء متصدرا جدول الدورى بعد 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم، بينما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات.
ويتفوق مهاجم الإسماعيلى الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، على مهاجمى المارد الأحمر، حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف فى 30 مباراة بواقع 2,139 دقيقة، بينما سجل مروان محسن 6 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 16 لقاء، والمغربى وليد أزارو أحرز 5 أهداف وصنع 3 أهداف فى 20 مواجهة، وأخيرا النيجيرى جونيو أجاى هز الشباك 4 مرات وصنع 3 أهداف فى 13 ظهورا.
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