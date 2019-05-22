شكرا لقرائتكم على ماهر يوجه 4 رسائل بعد ضمان إنبى البقاء فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل على ماهر مدرب نادى إنبى، 4 رسائل بعدما قاد فريقه للبقاء فى الدورى المصرى الموسم المقبل، وهروبه من الهبوط، بعدما حقق فوزا مهما على مصر المقاصة بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت أمس، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدورى الممتاز.

وقال ماهر فى تصريحات لـ" الخليج 365": "أولاً أوجه الشكر للاعبين فالشدة هى من تبين معدن الرجال وهم كانوا رجالا على قدر المسئولية وقدموا كل ما لديهم من جهد لتخطى الفترة الصعبة"، ثانيًا أوجه الشكر لجهاز الكرة بقيادة عبد الناصر محمد، على تذليل كل الصعوبات مع الجهاز الإدارى ولم نطلب شيئًا إلا وكانوا يبذلون كل جهدهم من أجل تسهيل جميع الأمور أمامنا".

استكمل: "ثالثا بقدم كل الشكر للجهاز الطبى الذى كان يعمل فى أيام الراحة حتى يجهز كل اللاعبين، رابعًا أشكر أعضاء الجهاز الفنى فقد كانوا دائمًا عند حسن ظنى فى تحمل المسئولية وتحمل الضغوطات".

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جدير بالذكر أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.