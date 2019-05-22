إنبى يواجه النجوم فى ختام مشواره فى الدورى الاثنين المقبل...

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جدة - عمرو شويل كشف مدير الكرة بنادى إنبى عبد الناصر محمد، موعد مباراة الفريق البترولى الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها أمام فريق النجوم فى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز.
ستقام المباراة الاثنين المقبل 27 مايو المقبل، فى مباراة تحصيل حاتصل بعد ضمان إنبى البقاء فى الدورى الموسم المقبل، فى حين هبط فريق النجوم رسميا للقسم الثانى.
جدير بالذكر أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا.
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