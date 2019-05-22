المقاصة يرفع شعار "صنع فى مصر" بالموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى المقاصة برئاسة محمد عبد السلام التعاقد مع مدير فنى محلى لقيادة الفريق فى الموسم المقبل دون الاعتماد على المدرب الأجنبي.
وتأتى رغبة مسئولى الفريق الفيومى فى الاستعانة بالمدرب المحلى لدرايته الكاملة بكل ما يحدث فى المسابقة المحلية ومعرفته الجيدة باللاعبين مما يسهل من مهمته من المنافسة على اللقب أو حتى على المراكز المتقدمة فى جدول الدورى.
شهدت الأيام الماضية حالة من الإنقسام داخل مجلس إدارة المقاصة حيث تبنى البعض فكرة الإستعانة بمدير فنى أجنبى فى الوقت الذى تمسك فيه محمد عبد السلام وعدد من الأعضاء بضرورة أن يكون المدير الفنى القادم للفريق محلى من الأسماء الكبيرة فى مجال التدريب .
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