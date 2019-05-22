شكرا لقرائتكم تأجيل الإعلان عن مدرب فريق السلة بالأهلى لنهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو النادى الأهلى، الإعلان عن المدير الفنى الجديد لفريق السلة رجال، الذى سيتولى المهمة خلفا لطارق خيرى، لنهاية الموسم الحالى.

واعتذر طارق خيرى المدير الفنى لفريق سلة الأهلى، عن إكمال المهمة مع الفريق، بعد احتلال المركز الرابع فى بطولة الدورى، والذى توج به الزمالك على حساب الجزيرة فى المباراة الفاصلة.

جدير بالذكر أن الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع أشرف توفيق مدرب سلة سموحة لتولى المهمة التدريبية، إلا أنه اشترط موافقة إدارة الفريق السكندرى حتى يعلن موافقته.