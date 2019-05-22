شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. حادث جديد في أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لأول مرة في التاريخ تطبق تقنية الفار في كأس الأمم الإفريقية بدور الـ8 ، حيث صدق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي على تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (تقنية الفار). Advertisements وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وذلك بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة.

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