شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: مهمتى مع الاتحاد السكندرى 10 أيام فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طلعت يوسف على توليه القيادة الفني لفريق الاتحاد السكندرى خلفا لحلمى طولان موضحا أن لا يستطيع رفض طلب سيد البلد رغم صعوبة موقفه فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

وقال طلعت يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، إن مهمته مع زعيم الثغر مؤقتة لمدة 10 أيام مؤكدا أنه سيرحل عن الفريق السكندرى بالجولة الأخيرة للدوري.

وأضاف مدرب الاتحاد السكندرى :" غدا سأحسم الجهاز المعاون لي في قلعة زعيم الثغر وأفراد الجهاز المعاون سيكونون من أبناء النادي السكندري" .