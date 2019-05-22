شكرا لقرائتكم أحمد شوبير : الدورى فى مصر ماشى بكلمة "عليا الطلاق"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن وجود مجاملات من جانب الجبلاية لبعض مسئولي الأندية، هو السبب الأساسى فى عدم القدرة على إنهاء مسابقة الدوري المصري قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل فى مصر.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت: "الدورى فى مصر ماشى بكلمة عليا الطلاق".

وطلب شوبير من مسئولو اتحاد الكرة ضرورة عمل جدول كامل متكامل لتنظيم مسابقة الدوري قبل انطلاقها ويكون ملزم لجميع الأندية مع وضع لائحة عقوبات مغلظة على الجميع لنتمكن من رؤية دوري قوى مثلما يحدث فى أوروبا.

وشدد أحمد شوبير فى نهاية تصريحاته أن الجميع عليه إدارك أن الموسم الحالى استثنائى ويجب تحمله مع وضع نظام جديد بداية من الموسم المقبل.