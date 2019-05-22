شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى فى شهر رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الأهلى فى العشرة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الإسماعيلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام.

يبحث الأهلى عن الانتصار السادس على التوالى للاقتراب خطوة نحو الحفاظ على اللقب، حيث يتصدر جدول الترتيب بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ليحصد 73 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

Advertisements

والتقى الأهلى مع الإسماعيلى فى 9 مباريات سابقة فى شهر رمضان وستكون مباراة اليوم هى العاشرة بينهما، حيث فاز المارد الأحمر فى 5 مباريات وحسم التعادل 3 لقاءات وفاز الدراويش فى مباراة وحيدة.