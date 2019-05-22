شكرا لقرائتكم خمسة وخميسة مرتضى منصور تخطف الأنظار فى مطار القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأنظار فى مطار القاهرة بعدما تم تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعى يشير فيها بأصابعه الخمسة.

كان رئيس الزمالك قد استقبل بعثة فريق نهضة بركان المغربي في مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.