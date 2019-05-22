شكرا لقرائتكم بوليسيتش: هازارد قدوتي وأتمنى اللعب بجانبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأميركي الدولي كريستيان بوليسيتش المنتقل حديثا من بوروسيا دورتموند الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي أنه يريد ترك بصمة مشابهة لنجم الأخير البلجيكي إدين هازارد ويأمل في اللعب إلى جانبه.

ووقع بوليسيتش عقدا لمدة خمسة مواسم ونصف في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي مقابل 73 مليون يورو وأعاره تشيلسي مباشرة إلى دورتموند لينهي الموسم مع الأخير.

وقال بوليسيتش (20 عاما) لشبكة "بي بي سي" البريطانية "من المدهش رؤية ما يستطيع إدين القيام به. إنه شخص يمكن أن يُحتذى به وهو ما أود أن أكون".

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وعن تطلعه إلى اللعب إلى جانب هازارد أضاف "أنه هدفي بكل تأكيد. كل لاعب سيكون مغفلا إذا كان لا يريد اللعب إلى جانبه في الفريق ذاته". بيد أن رغبة بوليسيتش قد لا تتحقق لأن التقارير تشير إلى إمكانية انتقال هازارد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأعرب بوليسيتش الذي سجل 4 أهداف في 20 مباراة في الدوري الألماني الموسم الحالي، عن أمله في أن يكون قدوة للاعبين الأميركيين الشبان وقال في هذا الصدد "لا أريد أن يُنظر إلي على كوني الأصغر في تحقيق هذا الأمر أو ذاك" في إشارة إلى كونه أصغر قائد لمنتخب الولايات المتحدة وأصغر لاعب يسجل لمنتخبه الوطني في تصفيات كأس العالم.

وأضاف "أريد أن أثبت نفسي كلاعب وأحظى باحترام بعض الناس وأن أنجح في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنها أجواء جديدة كليا بالنسبة إلي ولم يقم الكثير من اللاعبين الأميركيين في اختبارها".

وأمضى بوليسيتش طفولته في إنجلترا وأعرب عن تقديره للثقافة الكروية في البلاد بقوله "لقد اكتشفت إلى أي مدى الناس هنا يعشقون كرة القدم. عيش هذه الثقافة عن كثب سيزيد من شغفي. كنت أرافق والدي إلى بعض المباريات ومن بينها لتشيلسي. كان الجمهور يشجع بكل جوارحه، كانت الأجواء رائعة. لم أكن قد رأيت أمرا مماثلا".