شكرا لقرائتكم دورتموند يتم ثاني صفقاته الصيفية بالتعاقد مع ثورغان هازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مساعيه لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل وأبرم يوم الأربعاء صفقة ضم البلجيكي الدولي ثورجان هازارد من بوروسيا مونشنغلادباخ.

وينضم هازارد، 26 عاما، إلى دورتموند بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024، وذلك في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها. وكان من المفترض أن يستمر عقد هازارد مع بوروسيا مونشنغلادباخ لمدة عام واحد.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند في تصريحات لموقع النادي "سعداء للغاية بأن ثورغان بدا مقتنعا تماما لدى اتخاذ قرار الانضمام إلى دورتموند. إنه محترف ذو خبرة في البوندسليغا."

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وبات هازارد ثاني صفقة لدورتموند منذ نهاية الموسم مطلع هذا الأسبوع، حيث أعلن النادي يوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع نيكو شولز من هوفنهايم.

وكان هازارد قد انضم إلى مونشنغلادباخ في 2014 على سبيل الإعارة في البداية قبل توقيع عقد نهائي، وسجل 46 هدفا خلال 182 مبارة رسمية مع الفريق.

وقال هازارد "إنني ممتن لخمس سنوات رائعة قضيتها في بوروسيا مونشنجلادباخ ولدي ذكريات رائعة للغاية. والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة المقبلة بمسيرتي." وأضاف "فخور لكونى قادر على اللعب لفريق بوروسيا دورتموند. إنه ناد من الطراز الأول وله جماهير رائعة."

وأخفق دورتموند خلال الموسم المنقضي في إحراز لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) الذي يغيب عنه منذ عام 2012، وقد أنهى الموسم في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف البطل بايرن ميونخ.