تعرف على الموعد النهائي لمباراتي الزمالك في الدوري قبل توقفه

صرحت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، عن مواعيد أقامة مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إلى جانب وجود بعض المباريات التي تم تأجيلها في جدول المسابقة داخل اتحاد الكرة.

حيث قد حددت اللجنة في يوم 30 مايو الحالي، عن موعد إقامة مباراة نادي الزمالك في مقابلة نادي الإنتاج الحربى، التي كانت مباراة مؤجلة من ضمن المباريات المؤجلة 31 من المسابقة، ويستضيف المباراة بين الفريقين على ارض ملعب بتروسبورت في تمام الساعة 10 مساء.

أما عن موعد ثاني المباريات التي سيخوضها نادي الزمالك قبل توقف المسابقة، فستكون تلك المباريات مع نادي حرس الحدود أو مع نادي الجونة فلم يتم تحديد نادي منهما، وقد تم تحديد موعد تلك المباراة في يوم 3 يونيو المقبل، على أن يتم تحديد الموعد النهائي الطرف الأخر.