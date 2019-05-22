هانى رمزي: قائمة الـ23 لاعبًا ظالمة واستبعاد البعض لا يقلل من إمكانياتهم

كتب محمد مراد

كشف هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الالتزام بعدد الـ23 لاعبا فى بطولة أمم أفريقيا " ظالمة " وكنا نتمني زيادة العدد أكثر من ذلك ولكنها لوائح البطولة.

تابع رمزي لـ " اليوم السابع " دائماً اختيارات المنتخب لا ترضي الجميع ولكننا نبحث عمن يفيد خطتنا خلال تلك المرحلة دون التقليل من أى لاعب، فهناك لاعبين كبار تم استبعادهم وهذا لا يعني التقليل من إمكانياتهم الفنية و البدنية و أنهم نجوم كبار.

تنص لوائح بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل على قيد كل فريق لـ23 لاعب فقط بواقع 3 حراس مرمى و 20...