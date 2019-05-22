محمد النني ضمن 11 لاعبًا سيرحلون عن آرسنال في الميركاتو الصيفي

كتب محمد السعيد
اقترب الدولي المصري محمد النني من الرحيل عن صفوف آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "ميرور البريطانية، أن 11 لاعبا سيرحلون عن آرسنال، خلال الصيف المقبل لأسباب مختلفة، مثل آرون رامسي الذي انتهى عقده النادي، وبيتر تشيك الذي أعلن اعتزاله كرة القدم.
وأضافت الصحيفة، أن النني وأوزيل ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الجانرز، خلال الصيف المقبل.
ويعاني محمد النني من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لم يشارك سوى في 5 لقاءات...
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