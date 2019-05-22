رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن ضم شقيق هازارد

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أكد بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم انتقال البلجيكي ثورغان هازار، الشقيق الأصغر للنجم إدين، إلى صفوفه مقابل صفقة مقدرة بـ25,5 مليون يورو.

وكان لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ البالغ 26 عاما قد أكد في نهاية نيسان/أبريل الماضي انه توصل الى اتفاق مع دورتموند.

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وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك "نحن سعداء جدا ان يقتنع ثورغان بالانضمام الينا، هو لاعب خبير في البوندسليغا ودولي بلجيكي سيساعدنا في ايقاعه ونوعيته أمام المرمى".

من جهته، قال هازار "هذا الوقت المناسب للقيام بخطوة جديدة في مسيرتي. أنا فخور للعب مع بوروسيا دورتموند، هو فريق كبير يملك مشجعين رائعين".

وكان دورتموند قد ضم المدافع نيكو شولتس من هوفنهايم، ويقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي الدولي يوليان براندت بحسب تقارير صحافية.