شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال بعثة نهضة بركان فى مطار القاهرة بالورود والطبل البلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على رد حفاوة الاستقبال لبعثة نهضة بركان المغربى، التى وصلت صباح اليوم، إلى مطار القاهرة استعدادًا لمواجهة الأبيض فى إياب نهائى الكونفدرالية.

وقام منصور باستقبال بعثة الفريق المغربى بالورود والطبل البلدى، خاصة وأن مسئولى نهضة بركان سبق واستقبلوا بعثة الزمالك في المغرب بالورود وعلى الطريقة المغربية، فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط الشعبين.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك بحضور 40 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف.