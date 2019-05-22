شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل الإعلان عن مدرب السلة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل الإعلان عن المدير الفنى الجديد لفريق السلة رجال الذى سيتولى المهمة خلفا لطارق خيرى ، لنهاية الموسم الرياضى .
وكان طارق خيرى المدير الفنى لفريق سلة الأهلى قد تقدم باعتذار عن إكمال المهمة مع الفريق ، بعد احتلال المركز الرابع فى بطولة الدورى ، والذى توج به الزمالك على حساب الجزيرة فى المباراة الفاصلة.
يذكر أن الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع أشرف توفيق مدرب سلة سموحة لتولى المهمة التدريبية ، إلا أنه اشترط موافقة إدارة الفريق السكندرى حتى يعلن موافقته.
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