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الأهلى يؤجل الإعلان عن مدرب السلة لنهاية الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل الإعلان عن المدير الفنى الجديد لفريق السلة رجال الذى سيتولى المهمة خلفا لطارق خيرى ،  لنهاية الموسم الرياضى .

وكان طارق خيرى المدير الفنى لفريق سلة الأهلى قد تقدم باعتذار عن إكمال المهمة مع الفريق ، بعد احتلال المركز الرابع فى بطولة الدورى ، والذى توج به الزمالك على حساب الجزيرة فى المباراة الفاصلة.

يذكر أن الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع أشرف توفيق مدرب سلة سموحة لتولى المهمة التدريبية ، إلا أنه اشترط موافقة إدارة الفريق السكندرى حتى يعلن موافقته.

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