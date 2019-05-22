رنيم الوليلي تتأهل لمواجهة نوران جوهر في ربع نهائي بريطانيا للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأول عالمياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها انجلترا في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.
وفازت الوليلي بثلاثة أشواط نظيفة على الأمريكية أماندا صبحي في المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ 16 من البطولة والتي استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6.
وتواجه رنيم الوليلي مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالمياً في مباراة الدور ربع النهائي من البطولة، وكان الثنائي قد تقابل قبل أقل من شهر في نهائي بطولة الجونة الدولية التي فازت بها رنيم الوليلي.
وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
رنيم الوليلي
رنيم بعد الفوز
رنيم واماندا
رنيم
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