شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبل صدام الليلة.. ماذا فعل الأهلى والإسماعيلى مع صافرة محمد معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية مباراة الأهلى والإسماعيلى فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى إلى محمد معروف.

وقبل المواجهة المرتقبة بين الفريق الأحمر والدراويش، فقد سبق لمعروف أن أدار عدة مباريات للأهلى خلال الموسم الحالى، وصلت إلى 3 مباريات أمام الاتحاد السكندرى والحرس، وكان آخرها لقاء المقاصة، الذى انتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف للفريق الفيومى.

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ويعد تاريخ الأهلى مع صافرة معروف حافل بالانتصارات، فقد أدار للأحمر 12 مباراة، لم يعرف الهزيمة سوى فى واحدة أمام الاتحاد السكندرى هذا الموسم، والتعادل فى مثلها، وفاز الأهلى فى 10 مباريات.

على الجانب الآخر أدار محمد معروف 13 لقاء للإسماعيلى فاز خلالهم فى 5 وتعادل فى 5 وتلقى الخسارة بثلاث مباريات.

آخر مباراة أدارها معروف للإسماعيلى هذا الموسم أمام فريق حرس الحدود فى 30 أبريل الماضى وخسرها الدراويش بثلاثة أهداف دون رد.

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة، على الجانب الاخر يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.