شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يوجه رسائل بعد قيادة إنبى للبقاء فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه على ماهر، المدير الفنى لنادى إنبى، خمس رسائل بعد قيادته الفريق البترولى لعبور المرحلة الصعبة وضمان البقاء فى الدورى الممتاز، بشكل رسمى فى الدورى الممتاز، بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وقال ماهر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أولاً أوجه الشكر للاعبين فالشدة هى من تبين معدن الرجال، وهم كانوا رجالا على قدر المسئولية وقدموا كل ما لديهم من جهد لتخطى الفترة الصعبة".

وتابع "ثانيًا أوجه الشكر لجهاز الكرة بقيادة عبد الناصر محمد، على تذليل الصعوبات مع الجهاز الإدارى ولم نطلب شيئًا إلا وكانوا يبذلون كل جهدهم من أجل تسهيل جميع الأمور أمامنا".

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واستكمل "ثالثا أقدم كل الشكر للجهاز الطبى الذى كان يعمل فى أيام الراحة حتى يجهز كل اللاعبين"، متابعً: "رابعًا أشكر اعضاء الجهاز الفنى فقد كانوا دائمًا عند حسن ظنى فى تحمل المسئولية وتحمل الضغوطات".

واختتم على ماهر تصريحاته مشددًا على سعادته بالتواجد ضمن منظومة نادى إنبى مقدمًا الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم فى شخصه وفى اللاعبين وما قدموه من دعم لعودة الفريق لمساره الصحيح.

يذكر أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.