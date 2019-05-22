شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طنطا يطلب استعارة أكرم توفيق وأحمد حمدي ثنائي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو طنطا فاكسا رسميا للنادي الأهلي طلبوا فيه ضم الثنائي أكرم توفيق وأحمد حمدي ثنائي الأهلي لمدة موسم لتدعيم صفوف طنطا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.
وينتظر مجلس إدارة طنطا الرد الرسمي من الأهلي من أجل الدخول في مفاوضات رسمية مع الثنائي لتحديد القيمة المالية الخاصة بإنضمامهما لصفوف أبناء السيد البدوي في الموسم المقبل .
وحسب مصادر داخل طنطا فقد أجري المحاسب فايز عريبي اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وذلك للإتفاق علي استعارة الثنائى ،في الوقت الذي أكد فيه رئيس النادي الاهلي لرئيس طنطا علي موافقة إدارة الأهلي علي انتقال الثنائي مع ترك الحرية لإدارة طنطا في الاتصال بالثنائي وتحديد القيمة المالية لإنتقالهم لنادي طنطا في الموسم المقبل.
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