شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. رحمة حسن نجمة طائرة الأهلى تقدم طريقة الباستا بالوايت صوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم رحمة حسن نجمة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ، تقدم طريقة عمل الباستا بالوايت صوص فى الوصفة التالية: المقادير : باستا مسلوقة . زبدة . بطل مفروم . 3 فصوص ثوم . Advertisements مشروم مقطع . لبن . ملح . فلفل . كريمة . جبن موتزريلا . مرقة دجاج . طريقة التحضير : سلق الباستا ثم وضع البصل مع الثوم فى الزبدة حتى ينضجوا ثم وضع المشروم و وملح وفلفل و مرقة دجاج ثم وضع الكريمة و كوب لبن ثم النزول بالباستا وتقليبهم جيدا مع مرقة الدجاج وأخيرا وضع الموتزريلا.

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