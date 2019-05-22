شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدفاع الجوى.. 7 أرقام لـ"بيراميدز والنجوم" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز والنجوم المحدد لها العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

ويسعى فريق بيراميدز فى هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان المركز الثالث، بينما يخوض النجوم المباراة التى تعد تحصيل حاصل بعدما تأكد هبوطه إلى القسم الثانى رسميا.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"بيراميدز والنجوم" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: