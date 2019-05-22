شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع عبد الحفيظ موقف الأهلي من جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقب مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم، الأربعاء، لبحث عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها جدول الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الذى تم إعلانه ظهر اليوم.

ويستفسر الخطيب من مدير الكرة بشأن مباريات الأهلي المُتبقية بجدول الدوري، حيث سيلعب مع المقاولون والزمالك بخلاف مباراة الإسماعيلي الليلة وكذلك مباريات الزمالك الذى يُعد المنافس الأول للأهلي على بطولة الدوري.

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وأكد مصدر في الأهلي أن مسئولى القلعة الحمراء يدرسون الرد على جدول الأسابيع الأخيرة للدوري بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما سيتحدد خلال جلسة الخطيب مع عبد الحفيظ في غضون الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لا ترغب في التصعيد من أجل التصعيد، لكنها ترغب في الحفاظ على حقوق النادي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة في الأمتار الأخيرة والحاسمة من عمر بطولة الدوري.

وشدد المصدر على أن النادي يبحث عن عدم ترجيح كفة طرف على حساب الآخر من خلال "تسكين" مباريات تخدم فريق بعينه فلابد أن تكون العدالة هي الأساس في جميع الأمور خلال تلك المرحلة الحاسمة على مستوى تحديد بطل الدوري أو تحديد الهابطين لدوري القسم الثاني.