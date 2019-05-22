سوبر كورة .. المعسكر الألمانى يثير الجدل فى الأهلى والسبب لاسارتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو النادى الأهلى الشركة الراعية بإقامة معسكر فى ألمانيا خلال فترة توقف الدورى، بعد المفاضلة بين أكثر من دولة أخرى، ولكن تم الاستقرار فى النهاية على إقامته فى ألمانيا. يواجه معسكر الأهلى فى ألمانيا عقبة كبيرة لمعرفتها اضغط هنا

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