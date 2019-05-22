شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل الأهلى والإسماعيلى فى السهرة الرمضانية رقم 10 بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى.

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ليحصد 73 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة، على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

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وتعد مواجهة الليلة رقم 10 بين الأهلى والإسماعيلى فى شهر رمضان ببطولة الدورى فقط فاز المارد الأحمر فى 5 مباريات وحسم التعادل 3 لقاءات وفاز الدراويش فى مباراة وحيدة.