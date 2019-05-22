شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزي: قائمة الـ23 لاعبا ظالمة واستبعاد البعض لا يقلل من إمكانياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الالتزام بعدد الـ23 لاعبا فى بطولة أمم أفريقيا " ظالمة " وكنا نتمني زيادة العدد أكثر من ذلك ولكنها لوائح البطولة.

تابع رمزي لـ " الخليج 365 " دائماً اختيارات المنتخب لا ترضي الجميع ولكننا نبحث عمن يفيد خطتنا خلال تلك المرحلة دون التقليل من أى لاعب، فهناك لاعبين كبار تم استبعادهم وهذا لا يعني التقليل من إمكانياتهم الفنية و البدنية و أنهم نجوم كبار.

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تنص لوائح بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل على قيد كل فريق لـ23 لاعب فقط بواقع 3 حراس مرمى و 20 لاعب على أن يكون يوم 11 يونيو هو آخر موعد لإعلان القائمة النهائية.

قائمة منتخب مصر

اختار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني و الجهاز المعاون 25 لاعباً هم : أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة):