شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: المجاملات سبب الفشل فى عدم إنهاء الدورى قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ، أن الدورى فى مصر ماشى بكلمة عليا الطلاق ، مؤكدا أن المجاملات الصارخة لبعض مسئولى الأندية من الجبلاية تعد السبب الرئيسى وراء الفشل فى عدم إنهاء مسابقة الدورى قبل إقامة كأس الأمم الأفريقية .

وطالب شوبير خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت مسئولى اتحاد الكرة بإقامة جدول كامل قبل انطلاق المسابقة على أن يلتزم به كافة الأندية وأن توضع لائحة عقوبات تفرض على الجميع حتى نرى دورى قوى مثلما نشاهده فى الدوريات الأوروبية.

واختتم نائب الجبلاية تصريحاته بأنه لابد وأن يدرك الجميع أن الموسم الحالى استثنائى فى كل شىء وعلى الجميع أن يتحمل هذا الموسم الصعب على أن يكون هناك نظام آخر بداية من الموسم المقبل.